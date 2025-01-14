Россиянам назвали топ-5 стран для отпуска с детьми у моря

Вьетнам и Таиланд назвали одними из лучших стран для отдыха у моря с детьми

Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» назвали россиянам топ-5 стран для отдыха у моря с детьми. Результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

По мнению специалистов, одним из лучших государств, где комфортнее всего провести отпуск с детьми зимой 2025 года, является Вьетнам. «Туристические курорты Вьетнама идеально обустроены для отдыха с семьей, а местные жители обожают баловать маленьких гостей фруктами и сладостями, — говорится в сообщении. — Лучше всего выбирать Нячанг, Фукуок и Муйне — эти курорты подойдут и для ленивого пляжного отдыха, и для активных развлечений».

Более того, в список вошли Таиланд, Доминикана, Турция и Китай. «Если зимой хочется тепла, стоит выбирать Хайнань — один из островов в Китае с тропическим климатом, — пишут представители сервиса. — Температура воздуха с декабря по март здесь около 25 градусов тепла».

Ранее стало известно, что Россия увеличит количество авиарейсов во Вьетнам. Такое решение приняли в ходе визита российской делегации в эту популярную страну Азии. Полеты будут осуществлять также вьетнамские авиакомпании.