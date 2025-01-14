Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:55, 14 января 2025Путешествия

Россиянам назвали топ-5 стран для отпуска с детьми у моря

Вьетнам и Таиланд назвали одними из лучших стран для отдыха у моря с детьми
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Leon Wong / Unsplash

Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» назвали россиянам топ-5 стран для отдыха у моря с детьми. Результаты исследования попали в распоряжение «Ленты.ру».

По мнению специалистов, одним из лучших государств, где комфортнее всего провести отпуск с детьми зимой 2025 года, является Вьетнам. «Туристические курорты Вьетнама идеально обустроены для отдыха с семьей, а местные жители обожают баловать маленьких гостей фруктами и сладостями, — говорится в сообщении. — Лучше всего выбирать Нячанг, Фукуок и Муйне — эти курорты подойдут и для ленивого пляжного отдыха, и для активных развлечений».

Материалы по теме:
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год. Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год.Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
3 ноября 2022
«Даже в Сочи было дороже» Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
«Даже в Сочи было дороже»Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
21 декабря 2022

Более того, в список вошли Таиланд, Доминикана, Турция и Китай. «Если зимой хочется тепла, стоит выбирать Хайнань — один из островов в Китае с тропическим климатом, — пишут представители сервиса. — Температура воздуха с декабря по март здесь около 25 градусов тепла».

Ранее стало известно, что Россия увеличит количество авиарейсов во Вьетнам. Такое решение приняли в ходе визита российской делегации в эту популярную страну Азии. Полеты будут осуществлять также вьетнамские авиакомпании.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В работе Рунета произошел масштабный сбой

      Стюардесса в мини сделала фото на борту самолета и взбудоражила иностранцев

      ВС России уничтожили склад мин ВСУ на торецком направлении

      Россияне массово отвернулись от ипотеки

      Россиянам назвали топ-5 стран для отпуска с детьми у моря

      Россиянин домогался дочери сожительницы и попал под суд

      Губернатор обратился к Минобороны после ракетной атаки ВСУ на российский регион

      На российском рынке грузовиков сменился лидер

      На Украине исключат упоминание имен советских деятелей из названий судов

      В 2024 году россияне бросились за одним видом кредитов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше