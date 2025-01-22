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17:15, 22 января 2025Россия

Россиянка бросила ребенка с инвалидностью в столовой и ушла искать работу

В Москве женщина бросила ребенка-инвалида в столовой и ушла искать работу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Прокуратура Москвы

В Москве женщина бросила ребенка с инвалидностью в столовой на улице Электродная и ушла искать работу. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что мальчика, находившегося без сопровождения взрослых, заметили сотрудники российского предприятия.

Сотрудники московской прокуратуры установили личности матери и ребенка. Женщина разъяснила, что оставить сына дома было не с кем. Она решила привести его в зону общепита и оставить.

Сама же она в это время якобы занималась своим трудоустройством.

«Установление всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение женщины, оставившей ребенка-инвалида без присмотра, к установленной законом ответственности на контроле в прокуратуре», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске ребенку с инвалидностью отказались выдать новогодний подарок из-за прописки в другом городе.

ЖЗЛ
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