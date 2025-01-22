Российская студентка отправилась на практику и не выжила

Во Владивостоке студентка отправилась на практику в рыбный порт и не выжила

Во Владивостоке студентка отправилась на практику в рыбный порт и не выжила. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, 20-летняя студентка таможенной академии проходила практику в рыбном порту. В контейнерном терминале она ударилась о прицеп большегруза, после чего попала под его задние колеса.

Девушка получила несовместимые с жизнью травмы, прибывшие на место медики не смогли ее спасти. Работники порта рассказали, что в терминале, где произошла авария, стоит большое число техники, из-за чего там не хватает пешеходных зон. Чтобы перейти там дорогу, нужно несколько раз посмотреть по сторонам.

Ранее в городе Сибай в Башкирии студент-медик жестоко избил одногруппницу, не прикрывшую его на практике. Он также угрожал студентам в медицинском колледже и заявлял, что его родители якобы работают в местной прокуратуре.