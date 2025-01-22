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07:52, 22 января 2025Россия

Российские военные сорвали попытку контратаки ВСУ на кураховском направлении

ВС России сорвали попытку контратаки ВСУ на кураховском направлении в ДНР
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные сорвали попытку контратаки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кураховском направлении в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, передает ТАСС.

Уточняется, что российские беспилотники оперативно определили место скопления сил солдат ВСУ в населенном пункте Дачное. Координаты передали артиллерии.

В результате силами 103-го мотострелкового полка южной группировки Вооруженных сил (ВС) России с помощью реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» техника боевиков ВСУ была ликвидирована. Отмечается, что огонь российской артиллерии корректировался с помощью беспилотников.

По данным Минобороны, российским военным удалось поразить личный состав противника, а также автомобили и легкобронированную технику.

Ранее Минобороны показало видео удара артиллерии тульских десантников по ВСУ под Курском. На выложенных кадрах видно, как установка реактивной системы залпового огня «Град» точным залпом накрыла указанный квадрат, уничтожив пехоту противника.

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