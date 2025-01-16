Удар тульских десантников по позициям ВСУ в лесах под Курском сняли на видео

Минобороны России показало видео удара артиллерии десантников по ВСУ под Курском

Артиллерия тульских десантников нанесла удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенных в лесах Курской области. Удар сняли на видео, которое Министерство обороны России опубликовало в Telegram.

На выложенных кадрах видно, как установка реактивной системы залпового огня «Град» выпускает несколько снарядов, после чего дрон с неба фиксирует попадания по позициям ВСУ в лесополосе.

«"Град" точным залпом накрыл указанный квадрат, уничтожив пехоту противника», — прокомментировали кадры в Минобороны.

Днем ранее Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».