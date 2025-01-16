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15:57, 16 января 2025Россия

Удар тульских десантников по позициям ВСУ в лесах под Курском сняли на видео

Минобороны России показало видео удара артиллерии десантников по ВСУ под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Артиллерия тульских десантников нанесла удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенных в лесах Курской области. Удар сняли на видео, которое Министерство обороны России опубликовало в Telegram.

На выложенных кадрах видно, как установка реактивной системы залпового огня «Град» выпускает несколько снарядов, после чего дрон с неба фиксирует попадания по позициям ВСУ в лесополосе.

«"Град" точным залпом накрыл указанный квадрат, уничтожив пехоту противника», — прокомментировали кадры в Минобороны.

Днем ранее Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

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