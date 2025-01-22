Российский подросток поднес к аэрозольному баллону огонь и не выжил

В Ростовской области подросток получил смертельные ожоги, он играл с огнем

В Ростовской области подросток получил смертельные ожоги во время игры с огнем. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

К трагическим последствиям привело то, что 13-летний мальчик поднес огонь к аэрозольному баллону. Обычно дети делают это для получения яркого пламени. Однако в этот раз огонь перекинулся на самого ребенка.

Пострадавшего школьника госпитализировали с ожогами. Спасти его не удалось.

Ранее в Оренбургской области другой подросток попал в реанимацию. Он забрался на стоявший на железной дороге вагон и попытался сделать селфи. При этом он зацепился за дугу и получил сильный удар током. Пострадавший получил ожог 80 процентов поверхности тела.