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11:34, 22 января 2025Россия

Российский подросток поднес к аэрозольному баллону огонь и не выжил

В Ростовской области подросток получил смертельные ожоги, он играл с огнем
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ростовской области подросток получил смертельные ожоги во время игры с огнем. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

К трагическим последствиям привело то, что 13-летний мальчик поднес огонь к аэрозольному баллону. Обычно дети делают это для получения яркого пламени. Однако в этот раз огонь перекинулся на самого ребенка.

Пострадавшего школьника госпитализировали с ожогами. Спасти его не удалось.

Ранее в Оренбургской области другой подросток попал в реанимацию. Он забрался на стоявший на железной дороге вагон и попытался сделать селфи. При этом он зацепился за дугу и получил сильный удар током. Пострадавший получил ожог 80 процентов поверхности тела.

ЖЗЛ
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