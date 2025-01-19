В российском регионе залезший на крышу вагона подросток загорелся и попал в реанимацию

В Медногорске Оренбургской области молодой человек забрался на вагон на железной дороге и загорелся. О происшествии сообщает «112».
По данным Telegram-канала, 17-летний Александр пытался сделать фото на крыше вагона. «Подросток ради эффектного селфи зацепился за дугу и получил удар током», — говорится в публикации.
На опубликованном видео слышно, как свидетели произошедшего уговаривают горящего молодого человека упасть в снег. После этого он падает с крыши вагона, пламя гаснет.
Уточняется, что подростка доставили в реанимацию. «Он находится в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ с ожогами 80 процентов тела», — добавили в «112».
Ранее сообщалось, что студент московского колледжа поджег себя, пытаясь произвести впечатление на друзей. Он получил серьезные ожоги бедер и паховой области и был госпитализирован.