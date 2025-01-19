В российском регионе залезший на крышу вагона подросток загорелся и попал в реанимацию

В Медногорске молодой человек попытался сделать фото на вагоне и загорелся

В Медногорске Оренбургской области молодой человек забрался на вагон на железной дороге и загорелся. О происшествии сообщает «112».

По данным Telegram-канала, 17-летний Александр пытался сделать фото на крыше вагона. «Подросток ради эффектного селфи зацепился за дугу и получил удар током», — говорится в публикации.

На опубликованном видео слышно, как свидетели произошедшего уговаривают горящего молодого человека упасть в снег. После этого он падает с крыши вагона, пламя гаснет.

Уточняется, что подростка доставили в реанимацию. «Он находится в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ с ожогами 80 процентов тела», — добавили в «112».

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