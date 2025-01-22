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05:30, 22 января 2025Путешествия

Российский тревел-блогер побывал в Мексике и описал ее фразой «не для слабонервных»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: carlos.araujo / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер побывал в Мексике и описал страну фразой «не для слабонервных». Своей историей он поделился в личном блоге под названием «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что они с попутчицей решили заночевать в машине на берегу Калифорнийского залива. Только пара устроилась на ночлег, как появилась полицейская машина. Туристов попросили выйти из автомобиля и начали допрашивать на предмет наличия наркотиков.

Блогер предположил, что место их ночевки популярно среди местных для наблюдения за закатом и употребления запрещенных веществ. «К счастью, выручили наши красные паспорта и статус “Руссо туристо"», — поделился автор.

Ранее российская тревел-блогерша Марина Ершова отправилась в Мексику и поделилась первыми впечатлениями. По ее словам, с первого же дня в этой стране она поняла, что жить и путешествовать там будет непросто.

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