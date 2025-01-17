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03:30, 17 января 2025Путешествия

Россиянка отправилась в Мексику и описала ее словами «повсюду хаос и солдаты с винтовками»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Veronica Cisneros / AP

Путешественница Марина Ершова отправилась в Мексику и поделилась первыми впечатлениями от страны. Свои наблюдения она описала в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, с первого же дня в Мексике она поняла, что жить и путешествовать там будет непросто. «Здесь чувствуется постоянный хаос. И повсюду солдаты с винтовками», — рассказала она.

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Россиянка пожаловалась на пыль, плохие дороги, «приставучих мух» и неприятные запахи. Она добавила, что каждый местный житель предупреждал ее об опасностях, с которыми она может столкнуться.

«Грязь соседствует с ярчайшей культурой, а на фоне дешевого такси могут проезжать машины стоимостью вашего ипотечного долга. Мы только начали узнавать эту страну, но уже в шоке от ее парадоксов», — заключила Ершова.

Ранее другая опытная путешественница Латифа Аль-Хазза включила Мексику в личный топ лучший направлений для туризма. В список также вошли Испания, Кипр и Вьетнам.

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