Опытная путешественница назвала топ-50 лучших стран для туризма

Business Insider: путешественница назвала Испанию лучше страной для туризма

Опытная путешественница назвала Испанию лучшей страной для туризма. Свой топ-50 направлений для поездок она раскрыла в материале для Business Insider.

Латифа Аль-Хазза заметила, что ей не составило труда выбрать лидера своего личного рейтинга. В Испании девушку привлекают исторические достопримечательности, еда, шопинг, а также ночная жизнь в Мадриде и Барселоне. На второе место туристка поставила Кипр и посоветовала читателям проехаться по острову на автомобиле. А на третьей строчке оказалась Италия.

«Я могла бы потратить годы, исследуя красоты Италии», — заверила Аль-Хазза.

В список также вошли Греция, Вьетнам, Португалия, Марокко, Индонезия, Эквадор, Колумбия, Южная Африка, Финляндия, Грузия, Таиланд, Перу, Оман, Исландия, Никарагуа, Турция, Коста-Рика, Индия, Мексика, Танзания, Узбекистан, Кения, ОАЭ, Швейцария, Франция, Катар, Мальта, Нидерланды, Малайзия, Кувейт, Таджикистан, Тунис, Сингапур, Доминиканская Республика, Египет, Австрия, Армения, Сальвадор, Китай, Саудовская Аравия, Гондурас, Сенегал, Бахрейн, США, Канада, Великобритания и Германия.

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