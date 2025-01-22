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06:30, 22 января 2025Из жизни

Самый большой пенис в мире стал мешать своему обладателю

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Shutterstock / Fotodom

Обладатель самого большого пениса в мире, 40-летний Мэтт Барр из Лондона, пожаловался на трудности, с которыми ему приходится сталкиваться. Об этом пишет издание Ladbible.

Мэтт Барр известен тем, что длина его полового органа составляет 28 сантиметров в неэрегированном состоянии и 41 сантиметр при эрекции. Он утверждает, что эта особенность часто ему мешает. В документальном фильме My Massive Cock рассказывалось, что из-за нее он подвергался издевательствам.

В интервью на канале врача Реми Малика в YouТube Барр добавил, что сталкивался с домогательствами даже в совсем юном возрасте. «Это внимание того сорта, с которым не хотелось бы иметь дело», — добавил он.

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По его словам, многие мужчины не понимают, почему ему не нравится повышенное внимание противоположного пола. «Люди думают, что это совершенно положительная вещь, — объясняет Барр. — Но если посмотреть на нее реалистично, окажется, что минусы тоже есть».

Ранее сообщалось, что однажды Барра выгнали с занятия по йоге. Несмотря на мешковатую одежду, размер его пениса стал заметен во время выполнения одной из асан, и участники тренировки решили, что у него случилась эрекция.

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