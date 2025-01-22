Джуди: Сирия расторгла договор с компанией из России об управлении портом Тартус

Новые власти Сирии расторгли договор с компанией «Стройтрансгаз» из России об управлении портом Тартус, который был заключен в 2019 году. Об этом рассказал газете Al Watan директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди.

Он отметил, что правительство переходного периода занимается реструктуризацией порта, чтобы восстановить его полноценную работу. Так, власти снизили таможенные сборы для ряда товаров на 60 процентов. По словам чиновника, морской порт почти не функционирует в связи с большими сборами и ценами на логистику.

«Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства», — заявил Джуди. Он добавил, что сотрудники порта займутся восстановлением оборудования, подвергшегося износу вопреки условиям договора, предполагавшим, что компания будет его модернизировать.

Соглашение со «Стройтрансгазом» было рассчитано на 49 лет, согласно ему, российская компания должна была управлять портом и инвестировать в его развитие больше 500 миллионов долларов.