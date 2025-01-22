Следователи прекратили дело об удержании в рабстве у цыган ветерана СВО

В Туле прекратили дело о попавшем в рабство на цыганскую ферму ветеране СВО

В Тульской области глава местного управления следственного комитета России (СКР) Владимир Усов в ходе пресс-конференции заявил о прекращении дела о лишении свободы работников яблоневой фермы в Белевском районе. Об этом в среду, 22 января, сообщает Тульская служба новостей.

Следователи установили, что все находившиеся на территории фермы люди, включая ветерана специальной военной операции (СВО), находились там добровольно и никакого принуждения со стороны цыган не было. При этом действительно у многих работников были проблемы с потерей документов, судимостью или алкогольной зависимостью, из-за чего в другие места на работу их не брали. «Никаких запирающих устройств и охраны тоже не было», – пояснил глава тульского СК.

История прогремела в сентябре 2024 год, сообщалось, что на ферме, которой владели цыгане, держали в плену десять человек, включая участника спецоперации (СВО). У всех отобрали паспорта, людей били и заставляли собирать яблоки.