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18:17, 22 января 2025Силовые структуры

Со складов в российском городе неизвестные похитили 100 килограммов икры

Со склада в Челябинске украли 100 кг красной икры стоимостью более 1 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Челябинске неизвестные украли со склада 100 килограммов красной икры, стоимостью более одного миллиона рублей. Об этом сообщает «74.ru».

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). По этой статье виновникам грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников.

По данным издания, икру похитили с нового склада популярного магазина свежих ягод, собственница которого в сезон торговала икрой горбуши. Женщина обнаружила, что склад обокрали, утром 17 января. По ее словам, ни камер, ни сигнализации на складе не было. В тот день рабочие только приехали все это монтировать. Общая стоимость украденного составляет один миллион 15 тысяч 200 рублей.

Ранее сообщалось, что на Камчатке неизвестные пробрались на склад местного завода и украли полторы тонны красной икры.

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