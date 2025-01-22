Со складов в российском городе неизвестные похитили 100 килограммов икры

Со склада в Челябинске украли 100 кг красной икры стоимостью более 1 млн рублей

В Челябинске неизвестные украли со склада 100 килограммов красной икры, стоимостью более одного миллиона рублей. Об этом сообщает «74.ru».

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). По этой статье виновникам грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников.

По данным издания, икру похитили с нового склада популярного магазина свежих ягод, собственница которого в сезон торговала икрой горбуши. Женщина обнаружила, что склад обокрали, утром 17 января. По ее словам, ни камер, ни сигнализации на складе не было. В тот день рабочие только приехали все это монтировать. Общая стоимость украденного составляет один миллион 15 тысяч 200 рублей.

Ранее сообщалось, что на Камчатке неизвестные пробрались на склад местного завода и украли полторы тонны красной икры.