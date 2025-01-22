Сообщения о проекте «Кукушка» не подтвердились

Сообщения о запуске проекта «Кукушка» с 2026 года оказались фейком

Один из анонимных Telegram-каналов со ссылкой на несколько источников в Кремле и правительстве, отвечающих за вопросы демографии, сообщил, что в середине следующего года в России якобы может быть запущена пилотная версия проекта под условным названием «Кукушка». Эти данные не подтвердились.

Информацию о нем этот же Telegram-канал начал распространять еще в мае 2024 года. Отмечалось, что проект якобы предполагает создание Домов матери и ребенка, где «тщательно отобранные женщины» на добровольных основах будут беременеть и рожать «будущих военных, политиков, других представителей элиты».

В действительности ни одно из вышеуказанных утверждений не нашло подтверждений в официальных источниках.

В начале января 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план роста рождаемости. В правительственном документе говорится, что для решения демографического вопроса в России поспособствуют запланированные властями инициативы и меры социальной и демографической политики.

Среди них — обеспечение роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции, материальные меры поддержки, такие как материнский капитал, увеличение доступности жилья посредством семейной ипотеки и т.д.

Также первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина подчеркивала, что основные резервы повышения рождаемости заключаются в дальнейшей профилактике прерывания беременности и стимулировании первых рождений в возрасте 25-29 лет.

Информация о проекте «Кукушка» не получила широкого распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»