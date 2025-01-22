Сотрудники океанариума спасли рыбу-луну от одиночества необычным способом

В Японии заскучавшую в одиночестве рыбу-луну спасли с помощью бумажных людей

Сотрудники океанариума в городе Симоносеки, Япония, подняли настроение заскучавшей в одиночестве рыбе-луне, сделав для нее бумажных посетителей. Об этом пишет газета The Mainichi.

В декабре 2024 года океанариум, где обитает привлекшая внимание общественности рыба-луна, закрылся на ремонт. Через некоторое время сотрудники стали замечать, что животное перестало есть медуз и стало часто тереться о стенки своего аквариума. Сначала сотрудники думали, что рыба заразилась паразитами, но потом один из них предположил, что она просто заскучала без людей вокруг. Они решили спасти ее необычным способом.

Работники распечатали лица людей и приклеили их на аквариум рыбы-луны над вешалками с одеждой. Таким образом они пытались создать видимость того, что рядом с животным кто-то стоит и наблюдает за ним, как это было в открытом океанариуме. Рыба-луна поверила в человеческую хитрость, снова начала есть и стала более бодрой. Теперь сотрудники океанариума ждут его открытия, чтобы рядом с аквариумом животного появились уже настоящие люди.

Ранее сообщалось, что в штате Джорджия, США, мужчина сделал предложение возлюбленной в океанариуме и обрадовал кита-белуху. Увидев, как мужчина встает на одно колено, белуха открыла рот от приятного удивления.

