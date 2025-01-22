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12:37, 22 января 2025Из жизни

Сотрудники океанариума спасли рыбу-луну от одиночества необычным способом

В Японии заскучавшую в одиночестве рыбу-луну спасли с помощью бумажных людей
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Robin Loznak / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Сотрудники океанариума в городе Симоносеки, Япония, подняли настроение заскучавшей в одиночестве рыбе-луне, сделав для нее бумажных посетителей. Об этом пишет газета The Mainichi.

В декабре 2024 года океанариум, где обитает привлекшая внимание общественности рыба-луна, закрылся на ремонт. Через некоторое время сотрудники стали замечать, что животное перестало есть медуз и стало часто тереться о стенки своего аквариума. Сначала сотрудники думали, что рыба заразилась паразитами, но потом один из них предположил, что она просто заскучала без людей вокруг. Они решили спасти ее необычным способом.

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Работники распечатали лица людей и приклеили их на аквариум рыбы-луны над вешалками с одеждой. Таким образом они пытались создать видимость того, что рядом с животным кто-то стоит и наблюдает за ним, как это было в открытом океанариуме. Рыба-луна поверила в человеческую хитрость, снова начала есть и стала более бодрой. Теперь сотрудники океанариума ждут его открытия, чтобы рядом с аквариумом животного появились уже настоящие люди.

Ранее сообщалось, что в штате Джорджия, США, мужчина сделал предложение возлюбленной в океанариуме и обрадовал кита-белуху. Увидев, как мужчина встает на одно колено, белуха открыла рот от приятного удивления.

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