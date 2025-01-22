США направят тысячи военных на защиту границы с Мексикой

CNN: США направят тысячи военных для защиты границы с Мексикой в ближайшее время

США в ближайшее время направят тысячи военных для защиты границы с Мексикой. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Сейчас на американо-мексиканской границе находятся более двух тысяч военнослужащих. Они обеспечивают логистическую поддержку, занимаются мониторингом обстановки, техническим обслуживанием транспорта, а также работают со статистическими данными.

По данным канала, подкрепление, помимо вышеперечисленных задач, будет заниматься воздушными операциями, анализировать угрозы и отслеживать потоки мигрантов, а также обеспечивать готовность патрулей и помощь в координации действий.

Ранее издание The Wall Street Journal также сообщило о намерении Пентагона увеличить роль войск США в обеспечении безопасности на границе с Мексикой.