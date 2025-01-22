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21:10, 22 января 2025Мир

США направят тысячи военных на защиту границы с Мексикой

CNN: США направят тысячи военных для защиты границы с Мексикой в ближайшее время
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Raquel Cunha / Reuters

США в ближайшее время направят тысячи военных для защиты границы с Мексикой. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Сейчас на американо-мексиканской границе находятся более двух тысяч военнослужащих. Они обеспечивают логистическую поддержку, занимаются мониторингом обстановки, техническим обслуживанием транспорта, а также работают со статистическими данными.

По данным канала, подкрепление, помимо вышеперечисленных задач, будет заниматься воздушными операциями, анализировать угрозы и отслеживать потоки мигрантов, а также обеспечивать готовность патрулей и помощь в координации действий.

Ранее издание The Wall Street Journal также сообщило о намерении Пентагона увеличить роль войск США в обеспечении безопасности на границе с Мексикой.

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