США направят тысячи военных на защиту границы с Мексикой

США в ближайшее время направят тысячи военных для защиты границы с Мексикой. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Сейчас на американо-мексиканской границе находятся более двух тысяч военнослужащих. Они обеспечивают логистическую поддержку, занимаются мониторингом обстановки, техническим обслуживанием транспорта, а также работают со статистическими данными.
По данным канала, подкрепление, помимо вышеперечисленных задач, будет заниматься воздушными операциями, анализировать угрозы и отслеживать потоки мигрантов, а также обеспечивать готовность патрулей и помощь в координации действий.
Ранее издание The Wall Street Journal также сообщило о намерении Пентагона увеличить роль войск США в обеспечении безопасности на границе с Мексикой.