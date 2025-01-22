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08:28, 22 января 2025Мир

Пентагон рассмотрит варианты увеличения роли войск США на границе

WSJ: Пентагон планирует использование войск для защиты границы США от мигрантов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Paul Ratje / Reuters

Чиновники Пентагона планируют варианты использования федеральных войск для защиты границы США и Мексики от наркоторговцев, контрабандистов и мигрантов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Уточняется, что использование вооруженных сил внутри страны ограничено законами, запрещающими войскам заниматься правоохранительными функциями, за исключением узких обстоятельств. Однако указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом, описал угрозы на границе как «вторжение», оправдывающее военный ответ.

Как отмечает издание, Северному командованию США был дан месяц на разработку плана по борьбе с «незаконной массовой миграцией, торговлей наркотиками, контрабандой людьми, торговлей людьми через банды и другими видами преступной деятельности». Трамп уточнил, что оно должно «запечатать» границу США и Мексики и отразить «формы вторжения».

Американский лидер также подписал указ, в котором наркокартели признаются иностранными террористическими организациями, что может разрешить применение военной силы против этих группировок. «Мы начали разрабатывать план действий... в чем, по нашему мнению, заключается миссия и какие эффективные военные операции можно было бы использовать для ее выполнения», — заявила полковник морской пехоты и пресс-секретарь Северного командования Келли Фрушур.

Ранее Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) начала проводить операции по отлову нелегальных мигрантов и их последующей депортации из страны. Служба планирует задерживать нелегальных мигрантов с уголовными судимостями, а также людей, угрожающих общественной безопасности.

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