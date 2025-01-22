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14:13, 22 января 2025Наука и техника

Стали известны возможности системы «Арктика-М»

НИЦ «Планета»: ГИС «Арктика-М» передает информацию со спутников за минуты
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Wikimedia

Государственная информационная система (ГИС) «Арктика-М» может передавать информацию с одноименных метеорологических спутников до конечных потребителей за 10-12 минут. Об этом ТАСС стало известно от Научно-исследовательского центра (НИЦ) космической гидрометеорологии «Планета».

В организации добавили, что эксплуатация четырех метеоспутников «позволит реализовать непрерывную съемку с частотой 15 минут территории севернее 60 градусов северной широты с двух ракурсов, а также производить учащенную съемку с периодичностью 7,5 минуты».

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В настоящее время в состав группировки входят два космических аппарата «Арктика-М», позволяющих изучать метеорологическую обстановку в Арктике.

В октябре директор департамента научно-технических проектов госкорпорации «Роскосмос» Сергей Зайцев в ходе выступления на президиуме Российской академии наук заявил, что в России с 2025 до 2034 года планируют запустить новую серию гидрометеорологических спутников дистанционного зондирования Земли, в частности космический аппарат «Арктика-МП».

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