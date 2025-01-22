Стало известно о желании Гренландии вступить в ВТО

Депутат Фенкер: Гренландия и Фарерские острова хотят стать членами ВТО

Гренландия и Фарерские острова, которые официально находятся под контролем Дании, хотят стать членами Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил гренландский депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер в беседе с РИА Новости.

«Если мы приобретаем навыки в чем-то, это делают Фарерские острова, и, если они что-то делают, мы тоже это делаем», — рассказал парламентарий.

В начале января Фарерские острова официально объявили Дании, что планируют начать процедуру вступления в ВТО.

Ранее король Дании Фредерик X на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа поручил убрать три короны с герба страны, а также отдельно выделить обозначения регионов.