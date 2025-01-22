Стилист Лисовец назвал модные челки в 2025 году

Стилист Владислав Лисовец: Короткая и кудрявая челки будут трендом в 2025 году

Российский стилист Владислав Лисовец назвал модные челки в 2025 году. Его комментарий публикует портал «Первый женский».

В текущем году особенно популярными будут прически с акцентом на естественность и ориентацией на молодежный стиль. «В тренде разные варианты челок — набок, шторка, слегка подвитая, кудрявая, короткая», — заявил специалист.

При этом эксперт посоветовал присмотреться к варианту укладки с чрезмерно короткой кудрявой челкой, которая делает внешний вид визуально более моложавым и стильным.

Ранее в январе Владислав Лисовец оценил современные модные тренды словами «голые жопы и вульгарность».