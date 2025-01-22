Стюардесса уволилась с работы, стала свиноводом и заработала миллионы долларов

Экс-стюардесса из Китая заработала на свиноводстве 28 тысяч долларов за 2 месяца

Стюардесса из Китая уволилась с работы, стала свиноводом и заработала за два месяца 28 тысяч долларов (более 2,7 миллиона рублей). Подробностями истории поделилось издание South China Morning Post.

По данным источника, 27-летняя Ян Яньси, которая родилась в сельской семье в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, после окончания университета устроилась на работу бортпроводницей в шанхайскую авиакомпанию. По ее словам, в непростые для перевозчика времена ее зарплата составляла всего 380 долларов (около 37,9 тысячи рублей).

Яньси призналась, что ей приходилось часто просить у родителей деньги на жизнь в Шанхае и покупку роскошных сумок. Позже ей стало известно, что из-за этого ее семье пришлось сократить собственные расходы и влезть в долги. Когда китаянка узнала, что ее мать тайно перенесла несколько операций по удалению липом, она решила уволиться из авиакомпании и вернуться в родную провинцию.

«Мои родители всегда рассказывали мне только хорошие новости и скрывали плохие. Теперь я хотела бы быть с ними и не находиться так далеко от дома», — отметила Яньси.

Девушка начала разводить животных на свиноферме родственника и вести блог о сельской жизни. В своих роликах она готовит корм и дает его свиньям, убирает за ними и даже надевает красивые платья, чтобы пообщаться с животными.

«Теперь я могу жить с родителями. Я очень счастлива и удовлетворена», — порадовалась экс-стюардесса, добавив, что на свиноводстве и ведении блога ей удалось заработать десятки тысяч долларов.

В будущем Яньси надеется расширить свою ферму, открыть специализированный магазин и отель.

Ранее стюардесса ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair отказалась от карьеры в авиации из-за низкой зарплаты, перешла на работу в фастфуд-ресторан и не пожалела. Женщина рассказала, что ей дают бесплатную еду каждую смену и что у нее появилось больше свободного времени на семью.