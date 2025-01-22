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18:52, 22 января 2025Мир

Талибы отказали Трампу в возврате американского оружия

Bloomberg: Талибы отказали Трампу в возврате американского оружия на $7 млрд
Семен Александров (редактор)

Фото: Reuters

Талибы (движение «Талибан» признано в РФ террористическим и запрещено) отказали президенту США Дональду Трампу в возврате американского оружия на 7 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, члены движения считают, что США должны не только оставить захваченное вооружение, но и предоставить более современные средства для борьбы с «Исламским государством» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация).

Президент США пригрозил прекратить финансовую помощь Афганистану, если страна не вернет американские самолеты, боеприпасы класса «воздух — земля», транспорт и коммуникационное оборудование.

Ранее бывший американский лидер Джо Байден в своей прощальной речи по вопросам внешней политики отметил, что вывод американских войск из Афганистана был правильным решением. Экс-глава государства отметил мужество американских солдат, служивших в Афганистане.

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