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05:32, 22 января 2025Мир

Трамп помиловал основателя нелегального маркетплейса

Трамп помиловал основателя нелегального маркетплейса Silk Road Росса Ульбрихта
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о помиловании осужденного на пожизненный срок основателя нелегального маркетплейса Silk Road Росса Ульбрихта. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Американский глава отметил, что связался с матерью бизнесмена. Трамп сообщил, «что в ее честь и в честь либертарианского движения», которое поддерживало его на выборах, он подписал полное и безусловное помилование ее сына.

Ранее сообщалось, что в США полиция нашла более 50 тысяч краденых биткоинов в банке из-под попкорна, хранившейся в ванной у жителя штата Джорджия. Криптовалюта была похищена более десяти лет назад с нелегального маркетплейса Silk Road.

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