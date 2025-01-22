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04:01, 22 января 2025Путешествия

Тревел-блогерша отправилась в Мексику и описала страну фразой «будто в Россию приехали»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Российская тревел-блогерша Марина Ершова отправилась в Мексику и описала страну фразой «будто в Россию приехали». Свои наблюдения она описала в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, местные жители возводят вокруг своих домов высокие заборы — именно эта особенность напомнила россиянке о родине. Кроме того, ее удивили толпы людей на улицах. «И ощущение, что никто в этой стране не работает. Откуда эти толпы, почему столько людей на улицах?» — задалась вопросом она.

Также блогерше не понравились полигоны мусора прямо у дорог. «И там, где мусор, конечно, есть мухи. Они повсюду: на еде, на тебе, в тебе», — заявила она.

Ранее эта же блогерша поделилась первыми впечатлениями от Мексики. С первого же дня она поняла, что жить и путешествовать там будет непросто.

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