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09:42, 22 января 2025Россия

Трое российских чиновников решили уйти на СВО добровольцами

Глава Цыденов: Трое чиновников из Бурятии решили уйти на СВО добровольцами
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Трое чиновников из Бурятии решили уйти на специальную военную операцию (СВО) добровольцами. Об этом сообщил глава российской республики Алексей Цыденов в Telegram-канале.

Цыденов пояснил, что речь идет о его заместителях Алдаре Гулгенове и Иване Альхееве. Кроме того, на фронт захотел поехать исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Бурятии Амгалан Дармаев.

Глава российского региона отметил, что чиновники пополнят подразделение в составе отряда «Тигр», которое формирует Дальневосточный федеральный округ.

Цыденов пожелал бурятским чиновникам успехов в выполнении боевых задач. «Спасибо моим коллегам за мужественное решение!» — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что глава Тимашевского района Краснодарского края Андрей Палий, общаясь с матерями военнослужащих, пожаловался на запах из гробов бойцов спецоперации.

ЖЗЛ
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