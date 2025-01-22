Трое российских чиновников решили уйти на СВО добровольцами

Глава Цыденов: Трое чиновников из Бурятии решили уйти на СВО добровольцами

Трое чиновников из Бурятии решили уйти на специальную военную операцию (СВО) добровольцами. Об этом сообщил глава российской республики Алексей Цыденов в Telegram-канале.

Цыденов пояснил, что речь идет о его заместителях Алдаре Гулгенове и Иване Альхееве. Кроме того, на фронт захотел поехать исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Бурятии Амгалан Дармаев.

Глава российского региона отметил, что чиновники пополнят подразделение в составе отряда «Тигр», которое формирует Дальневосточный федеральный округ.

Цыденов пожелал бурятским чиновникам успехов в выполнении боевых задач. «Спасибо моим коллегам за мужественное решение!» — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что глава Тимашевского района Краснодарского края Андрей Палий, общаясь с матерями военнослужащих, пожаловался на запах из гробов бойцов спецоперации.