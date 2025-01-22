Центробанк понизил официальный курс доллара

ЦБ понизил официальный курс доллара на 23 января до 98,28 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара на 23 января на 1,65 рубля. Об этом сообщается на сайте российского регулятора.

Курс американской валюты в четверг составит 98,28 рубля, 22 января он составлял примерно 99,93 рубля. Официальный курс евро на 23 число регулятор понизил на 4 копейки, до 103,24 рубля. Что касается юаня, то курс китайской валюты опустили на 19 копеек, до 13,54 рубля.

Официальный курс доллара в России в 2025 году впервые опустился ниже психологической отметки в 100 рублей в среду, 22 января. До этого он стабильно держался в коридоре 101-103,5 рубля. Курс евро до 22 числа стабильно держался в диапазоне от 104 до 106,1 рубля.

Ранее курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже отметки 97 рублей впервые с 12 ноября 2024 года. В моменте американская валюта теряла на торгах порядка трех процентов и опускалась до 96,5 рубля. В Центре аналитики и экспертизы ПСБ связали подобную динамику с рядом факторов, включая активизацию продаж экспортеров в преддверии периода налоговых выплат, а также спекулятивный спрос на рубль на фоне ожиданий участниками рынка снижения геополитической напряженности.