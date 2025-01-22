Центробанк понизил официальный курс доллара

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара на 23 января на 1,65 рубля. Об этом сообщается на сайте российского регулятора.
Курс американской валюты в четверг составит 98,28 рубля, 22 января он составлял примерно 99,93 рубля. Официальный курс евро на 23 число регулятор понизил на 4 копейки, до 103,24 рубля. Что касается юаня, то курс китайской валюты опустили на 19 копеек, до 13,54 рубля.
Официальный курс доллара в России в 2025 году впервые опустился ниже психологической отметки в 100 рублей в среду, 22 января. До этого он стабильно держался в коридоре 101-103,5 рубля. Курс евро до 22 числа стабильно держался в диапазоне от 104 до 106,1 рубля.
Ранее курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже отметки 97 рублей впервые с 12 ноября 2024 года. В моменте американская валюта теряла на торгах порядка трех процентов и опускалась до 96,5 рубля. В Центре аналитики и экспертизы ПСБ связали подобную динамику с рядом факторов, включая активизацию продаж экспортеров в преддверии периода налоговых выплат, а также спекулятивный спрос на рубль на фоне ожиданий участниками рынка снижения геополитической напряженности.