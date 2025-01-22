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13:34, 22 января 2025Экономика

Доллар упал ниже 97 рублей

Курс доллара на межбанковском рынке опускался до 96,5 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Курс доллара на российском межбанковском рынке опускался ниже 97 рублей впервые с 12 ноября 2024 года, свидетельствуют данные «Финам».

Американская валюта теряла на торгах около трех процентов, опускаясь до 96,5 рубля. К моменту написания материала курс скорректировался, составив 98,38 рубля.

«Одновременно сработало два фактора: активизация продаж экспортеров на фоне приближения периода налоговых выплат, а также спекулятивный спрос на рубль ввиду царящих ожиданий снижения геополитической напряженности», — прокомментировал курсовую динамику управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов. Его мнение приводит «Интерфакс».

Накануне доллар опустился ниже 100 рублей сначала на внебиржевых торгах, а затем курс на уровне 99,93 установил и Банк России. Как отметил эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер, ожидания девальвации рубля, связанные с усилением санкционного давления США, не оправдались. «Рынок нелинеен, и порой то, что слишком очевидно, является ошибочным», — объяснил он.

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