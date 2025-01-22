Туроператоры прокомментировали новости о массовых заболеваниях россиян в Таиланде

АТОР: Данные о массовых заболеваниях россиян в Таиланде не поступали

Туроператорам не поступали данные о массовых заболеваниях россиян в Таиланде. Так ситуацию прокомментировали ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Компании опровергли новости о вспышке птичьего гриппа на курортах Азии. Отмечается, что члены АТОР и их таиланские коллеги не получали сигналов и жалоб на здоровье от туристов.

Ранее сообщалось о случаях массового заражения, предположительно, птичьим гриппом на Пхукете и Пхангане. Туристы жалуются на высокую температуру, потерю голоса, першение в горле и кашель.

Отмечалось, что местный департамент по контролю заболеваний усилил эпиднадзор за птичьим гриппом в стране. При этом официально случаи заражения пока не подтвердились.