Вспышка гриппа накрыла россиян в Таиланде. Туристы теряют голос и лежат в больницах почти месяц

Shot: Российские туристы массово заболевают гриппом на курортах Таиланда

Вспышка, предположительно, птичьего гриппа массово накрыла туристов, в том числе россиян, на популярных курортах Таиланда.

Множество туристов остаются в отелях с высокой температурой, которая держится около недели. А некоторые россияне болеют уже почти месяц. Симптомы, по их собственным словам, стандартные: потеря голоса, першение в горле, сильный озноб и кашель. Туристы рассказали о попытках некоторых лечиться странными местными препаратами, что приводит к осложнениям.

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Врачи подтверждают диагноз грипп, а тайский департамент по контролю заболеваний усилил эпиднадзор за птичьим гриппом по всей стране. При этом пока случаи H5N1 официально не подтверждены.

Врачи не могут поставить точный диагноз

Большая часть заболевших российских туристов находится на Пхукете, случаи заражения встречаются и на Пхангане.

Туристы рассказывали, что им не помогали отхаркивающие и противовирусные препараты, которые назначали местные врачи. Часть туристов утверждает, что симптомы неизвестной болезни не проходят больше месяца — даже после возвращения с отдыха.

Фото: Sakchai Lalit / Reuters

При этом ряд тайских врачей предполагали, что это не грипп, а некая бактериальная инфекция, однако не могли поставить точный диагноз.

Власти Таиланда заявляли об отсутствии вспышек птичьего гриппа

Власти страны в начале января сообщили, что в Таиланде не были зафиксированы вспышки птичьего гриппа, и рекомендовали профилактические меры.

При этом позднее в министерстве здравоохранения выразили обеспокоенность ростом числа случаев обычного гриппа в этом году и рассказали о мониторинг за возможными вспышками птичьего гриппа.

В США 6 января впервые зафиксировали летальный исход человека от птичьего гриппа H5N1. Пациент был старше 65 лет, у него имелись сопутствующие заболевания. Уточняется, что он заразился в результате контакта с домашней или дикой птицей.