На курортах Таиланда произошла вспышка неизвестной болезни среди россиян

Shot: Россияне стали массово заболевать на курортах Пхукет и Пханган в Таиланде

На популярных курортах Таиланда произошла вспышка неизвестной болезни среди россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Соотечественники рассказали, что они стали массово заболевать на Пхукете и Пхангане. По словам туристов, в среднем температура держится около недели. Среди других симптомов — потеря голоса, першение в горле и сильный озноб. При этом у некоторых заболевших до месяца остается сильный кашель, который обычно сопровождает бронхит или туберкулез.

По данным источника, местные врачи ставят россиянам диагноз «грипп». Кроме того, его выявляют сделанные тесты.

Тем временем сотрудники здравоохранения в Таиланде обеспокоены уровнем заболеваемости в стране. Пока случаи птичьего гриппа официально подтверждены не были, однако власти подготовили план по наращиванию производства вакцин. В январе 2025 года жертвами этой болезни стали два человека: 28-летний житель Камбоджи и пожилой американец.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не зарегистрированы случаи заболевания гриппом птиц.

По ее словам, на данный момент новых мер профилактики не требуется.

