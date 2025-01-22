Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:05, 22 января 2025Путешествия

На курортах Таиланда произошла вспышка неизвестной болезни среди россиян

Shot: Россияне стали массово заболевать на курортах Пхукет и Пханган в Таиланде
Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

На популярных курортах Таиланда произошла вспышка неизвестной болезни среди россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Соотечественники рассказали, что они стали массово заболевать на Пхукете и Пхангане. По словам туристов, в среднем температура держится около недели. Среди других симптомов — потеря голоса, першение в горле и сильный озноб. При этом у некоторых заболевших до месяца остается сильный кашель, который обычно сопровождает бронхит или туберкулез.

Материалы по теме:
«Начали подозревать» В США заявили, что коронавирус могли создать в секретной лаборатории. Что известно о его появлении?
«Начали подозревать»В США заявили, что коронавирус могли создать в секретной лаборатории. Что известно о его появлении?
6 декабря 2024
Чем опасен птичий грипп и почему из-за него вводят карантин? Симптомы и лечение птичьего гриппа у человека
Чем опасен птичий грипп и почему из-за него вводят карантин?Симптомы и лечение птичьего гриппа у человека
20 мая 2023

По данным источника, местные врачи ставят россиянам диагноз «грипп». Кроме того, его выявляют сделанные тесты.

Тем временем сотрудники здравоохранения в Таиланде обеспокоены уровнем заболеваемости в стране. Пока случаи птичьего гриппа официально подтверждены не были, однако власти подготовили план по наращиванию производства вакцин. В январе 2025 года жертвами этой болезни стали два человека: 28-летний житель Камбоджи и пожилой американец.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не зарегистрированы случаи заболевания гриппом птиц.
По ее словам, на данный момент новых мер профилактики не требуется.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Какой сценарий могут использовать США для завершения боевых действий?

      Россияне смогут чаще ходить на свидания

      КНДР перешла к нейтральному тону после слов Трампа

      Генштаб ВСУ рассказал о сложной обстановке на фронте

      В России заявили об исчезновении одного идеологического противоречия с США

      В РПЦ оценили необходимость лекций о православии для чиновников

      На курортах Таиланда произошла вспышка неизвестной болезни среди россиян

      Российских подростков начали кодировать от вейпов

      В Финляндии призвали готовиться к эпохе неопределенности из-за Трампа

      Российским заключенным предложили заводить котов в колониях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше