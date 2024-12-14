В России оценили ситуацию с птичьим гриппом в России

Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев заболевания птичьим гриппом

В России не зарегистрированы случаи заболевания гриппом птиц. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, на данный момент новых мер профилактики не требуется.

Ранее в Роспотребнадзоре увидели высокий риск развития эпидемиологического процесса, связанного с переходом птичьего гриппа на людей. Попова отметила, что практически ежедневно из разных стран поступают сообщения о случаях заболевания людей высокопатогенным птичьим гриппом разных вариантов.

В ноябре Роспотребнадзор в комментарии «Ленте.ру» сообщил, что с начала 2024 года вспышки вируса происходят по всему миру, однако в России количество очагов инфекции снизилось.