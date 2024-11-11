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12:54, 11 ноября 2024Россия

В Роспотребнадзоре раскрыли ситуацию с заболеваемостью птичьим гриппом

Роспотребнадзор: в России не выявили заболеваний, вызванных вирусами гриппа птиц
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В России не выявили заболеваний, вызванных вирусами гриппа птиц. Ситуацию в стране раскрыли в Роспотребнадзоре в комментарии «Ленте.ру».

Ранее стало известно о первом случае заражения человека птичьим гриппом. Заболевшим является подросток из Британской Колумбии (провинция на западе Канады). Всего в регионе было выявлено не менее 22 зараженных птицеводческих хозяйств, а также большое число зараженных диких птиц.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, с начала 2024 года вспышки вируса гриппа птиц регистрируются по всему миру. При этом в России выявили меньшее количество очагов инфекции, чем в предыдущий период. «Ситуация по зоонозным инфекциям в России находится на постоянном контроле Роспотребнадзора (...) Случаев заболеваний людей, вызванных вирусами гриппа птиц, не выявлено», — заверили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, в России приняли профилактические меры. В частности, в пунктах пропуска через государственную границу задействовали систему, которая позволит своевременно выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Ранее ученые из Университета Висконсина в Мадисоне обнаружили штамм вируса птичьего гриппа H5N1, который оказался настолько опасным, что уничтожил сам себя.

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