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06:05, 10 ноября 2024Мир

Первый случай заражения человека птичьим гриппом выявили в Канаде

В Канаде выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом H5
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Первый предполагаемый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5 зафиксировали в Канаде.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Британской Колумбии.

Уточняется, что заболевшим является подросток. В настоящее время он получает необходимое лечение. «Это первый в Британской Колумбии случай обнаружения птичьего гриппа, вызванного вирусом H5», — говорится в сообщении. Власти проводят расследование, чтобы выявить источник заражения, а также определить лиц, с которыми контактировал заболевший.

Ранее ученые из Университета Висконсина в Мадисоне обнаружили штамм вируса птичьего гриппа H5N1, который оказался настолько опасным, что уничтожил сам себя. Штамм вируса птичьего гриппа H5N1 был изначально обнаружен у работника молочной фермы в Техасе. Ученые выделили вирус и проверили его распространение среди хорьков в лабораторных условиях.

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