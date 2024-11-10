Первый случай заражения человека птичьим гриппом выявили в Канаде

В Канаде выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом H5

Первый предполагаемый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5 зафиксировали в Канаде.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Британской Колумбии.

Уточняется, что заболевшим является подросток. В настоящее время он получает необходимое лечение. «Это первый в Британской Колумбии случай обнаружения птичьего гриппа, вызванного вирусом H5», — говорится в сообщении. Власти проводят расследование, чтобы выявить источник заражения, а также определить лиц, с которыми контактировал заболевший.

Ранее ученые из Университета Висконсина в Мадисоне обнаружили штамм вируса птичьего гриппа H5N1, который оказался настолько опасным, что уничтожил сам себя. Штамм вируса птичьего гриппа H5N1 был изначально обнаружен у работника молочной фермы в Техасе. Ученые выделили вирус и проверили его распространение среди хорьков в лабораторных условиях.