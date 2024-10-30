Обнаружен уничтоживший сам себя опасный вирус птичьего гриппа

Nature: опасный вирус птичьего гриппа из Техаса уничтожил сам себя

Ученые Университета Висконсина в Мадисоне обнаружили штамм вируса птичьего гриппа H5N1, который оказался настолько опасным, что уничтожил сам себя. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Штамм вируса птичьего гриппа H5N1 был изначально обнаружен у работника молочной фермы в Техасе. Ученые выделили вирус и проверили его распространение среди хорьков в лабораторных условиях. Хотя передача между животными воздушно-капельным путем была неэффективной, вирус привел к худшему исходу для всех инфицированных хорьков, что указывает на его высокую патогенность.

Кроме того, команда обнаружила мутацию в вирусе, которая ранее была связана с тяжелым течением инфекции. Впервые зафиксированная в 2001 году, эта мутация повышает приспособленность вируса к поражению млекопитающих, что может объяснять высокую патогенность штамма среди хорьков. Исследователи предположили, что H5N1 мог передаваться от птиц к коровам двумя путями, и в одном из них вирус получил опасную мутацию.

Исследование выявило, что вирус H5N1 среди коров в большинстве случаев не имеет этой тяжелой мутации, и сам штамм, обнаруженный у работника фермы, предположительно исчез. Однако ученые предупредили, что если циркулирующий вирус приобретет эту мутацию, это может представлять угрозу для здоровья животных и людей.

В случае заражения человека болезнь проявилась в легкой форме. Вирус мог проникнуть через глаза, что подтверждается основным симптомом у работника фермы в виде конъюнктивита. Однако причины такой легкой реакции остаются неясными, и ученые намерены продолжить исследование, чтобы понять, почему вирус столь опасен для хорьков и какие риски он может представлять для людей.