Глава Роспотребнадзора предупредила о высоком риске перехода птичьего гриппа на людей

Попова заявила о высоком риске перехода птичьего гриппа на людей

В Роспотребнадзоре увидели высокий риск развития эпидемиологического процесса, связанного с переходом птичьего гриппа на людей. Об этом заявила глава санитарной службы Анна Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям, пишет РИА Новости.

«Высокий риск мы сегодня видим в высокопатогенном гриппе птиц и в межвидовом переходе, случаи которого описываются сегодня уже не раз в году и не раз в несколько лет», — сказала она.

По словам главного санитарного врача России, практически ежедневно из разных стран поступают сообщения о случаях заболевания людей высокопатогенным птичьим гриппом разных вариантов.

Ранее, 11 ноября, Роспотребнадзор в комментарии «Ленте.ру» сообщил, что среди россиян не выявили случаев заболеваний, вызванных вирусами гриппа птиц. В санитарной службе подчеркнули, что с начала 2024 года вспышки вируса происходят по всему миру, однако в России количество очагов инфекции снизилось.