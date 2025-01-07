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08:50, 7 января 2025Наука и техника

В США зафиксирован первый случай смерти от птичьего гриппа

В штате Луизиана зафиксировали первый случай смерти от птичьего гриппа H5N1
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетНаселение России:

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Первый случай смерти от птичьего гриппа типа H5N1 зафиксировали в американском штате Луизиана. Об этом рассказали в пресс-службе местного департамента здравоохранения.

«Департамент здравоохранения Луизианы сообщает о первой в США смерти человека от птичьего гриппа. Пациент был старше 65 лет и, как сообщалось, имел сопутствующие заболевания. Он заразился H5N1 после контакта с некоммерческой стаей птиц на заднем дворе и дикими птицами», — указано в заявлении.

В департаменте уточнили, что пока это единичный случай заражения в штате, риск для населения остается на низком уровне.

Ранее в России оценили ситуацию с птичьим гриппом. По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, случаев заражения среди граждан не зафиксировано, новых мер профилактики не требуется.

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