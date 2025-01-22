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13:06, 22 января 2025Силовые структуры

Уголовное дело бывшего заместителя главы МЧС России о мошенничестве направлено в суд

Дело о мошенничестве экс-замглавы МЧС РФ Барышева направлено в суд
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Павел Барышев

Павел Барышев. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Уголовное дело о мошенничестве, в котором обвиняется бывший заместитель министра МЧС России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павел Барышев, направлено в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Барышев обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и части 1 статьи 303 УК РФ («Фальсификация доказательств по гражданскому делу»).

26 ноября стало известно о завершении расследования уголовного дела фигуранта.

По данным следствия, Барышев с 2017-го по 2019 год изготовил подложные документы, дающие ему право на получение жилья. Он предоставил их суду и добился вынесения решения о выделении ему квартиры. Барышев получил трехкомнатную квартиру в Московском регионе. Ущерб государству от его действий следствие оценивает в 20 миллионов рублей. На похищенную недвижимость наложен арест.

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