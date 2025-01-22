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14:39, 22 января 2025Экономика

В Германии передумали отказываться от одного вида электростанций

Bloomberg: Германии придется сохранить парк угольных электростанций
Кирилл Луцюк

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Не исключено, что Германии придется сохранить в рабочем состоянии законсервированные угольные электростанции на большее время, чем предполагалось ранее. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на генерального директора одного из немецких операторов системы передачи электроэнергии Amprion Кристофа Мюллера.

По его словам, так, возможно, придется поступать, поскольку строительство новых газовых электростанций отстает от графика. И если не появится альтернативы, то объекты угольной генерации придется сохранять в течение следующего десятилетия.

Издание подчеркивает, что после того, как крупнейшая экономика Европы закрыла свою последнюю атомную электростанцию ​​в 2023 году, маржа производства электроэнергии сократилась.

«Некоторые из угольных электростанций в настоящее время имеют перспективу эксплуатации только до 2026 года, подавляющее большинство — до 2031 года. Мы должны провести надлежащий анализ сейчас на случай, если нам понадобятся эти электростанции на более длительный срок», — сказал Мюллер.

По данным Amprion, в настоящее время поддержание резервного парка в готовности обходится более чем в миллиард евро в год.

В конце минувшего года появился прогноз о падении рентабельности германской энергосистемы до минимальных значений. Причина этого — безветренные сезоны.

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