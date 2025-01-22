Депутат Слуцкий назвал бредом заявление Зеленского об ультиматуме России

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об ультиматуме, который Россия якобы поставила ему в начале спецоперации, является лживым бредом и игрой на публику. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова приводит РИА Новости.

Зеленский ранее рассказал, что Москва якобы требовала от него уйти с поста президента Украины, чтобы его занял бывший лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Зеленский занимается манипуляциями. Все его заявления на Давосе якобы об ультиматуме Владимира Путина — лживый бред по сути и игра на публику по форме», — сказал парламентарий.

Депутат напомнил, что во время переговоров в Стамбуле Россия отвела войска с киевского и черниговского направлений в знак доброй воли. Однако тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приказал украинской стороне разорвать договоренности.

22 января Зеленский впервые высказал свою версию срыва Стамбульских переговоров. По его словам, Киев не желал принять позицию России по нейтральному статусу Украины и вопросу русского языка в стране