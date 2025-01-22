В Госдуме предложили освободить сирот от оплаты коммунальных услуг

Депутат Миронов предложил освободить совершеннолетних детей-сирот от оплаты ЖКХ

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Госдумы Галина Хованская внесут законопроект, которым предлагается освободить совершеннолетних детей-сирот от оплаты коммунальных услуг в случае признания их малоимущими. Об этом сообщает РИА Новости.

Миронов отметил, что после достижения совершеннолетия дети-сироты получают квартиру, однако отсутствие работы и постоянного заработка на первом этапе может мешать при оплате ЖКУ.

«Конечно же, было бы правильно на какое-то время освободить их от этих платежей», — подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что в России сократилось число женщин, которые после рождения ребенка оставляют его в родительных домах.