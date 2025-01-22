В «Ленкоме» появятся должности президента и худрука

РИА Новости: Президентом «Ленкома» назначен Варшавер, худруком станет Панков

В Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» появятся должности президента и художественного руководителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент культуры.

Президентом станет директор театра Марк Варшавер, а место худрука займет заслуженный работник искусств России Владимир Панков.

Ранее Марк Варшавер ответил на обвинения со стороны народного артиста России Дмитрия Певцова в игнорировании творческого завещания бывшего художественного руководителя театра Марка Захарова.

