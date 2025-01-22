В «Ленкоме» появятся должности президента и худрука

В Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» появятся должности президента и художественного руководителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент культуры.
Президентом станет директор театра Марк Варшавер, а место худрука займет заслуженный работник искусств России Владимир Панков.
Ранее Марк Варшавер ответил на обвинения со стороны народного артиста России Дмитрия Певцова в игнорировании творческого завещания бывшего художественного руководителя театра Марка Захарова.