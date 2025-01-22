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22:27, 22 января 2025Культура

В «Ленкоме» появятся должности президента и худрука

РИА Новости: Президентом «Ленкома» назначен Варшавер, худруком станет Панков
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Марк Варшавер

Марк Варшавер. Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

В Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» появятся должности президента и художественного руководителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент культуры.

Президентом станет директор театра Марк Варшавер, а место худрука займет заслуженный работник искусств России Владимир Панков.

Ранее Марк Варшавер ответил на обвинения со стороны народного артиста России Дмитрия Певцова в игнорировании творческого завещания бывшего художественного руководителя театра Марка Захарова.

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