В Николаеве заявили о повреждении административного здания

Госслужба Украины по ЧС: Повреждено административное здание в Николаеве

В Николаеве в результате ударов дронами было повреждено административное здание. Об этом сообщает в Telegram Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ЧС).

По информации ведомства, ночью на город была совершена атака с использованием беспилотников. В результате взрывов административное здание получило повреждения.

О здании какого ведомства идет речь, не уточняется.

Ранее глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении инфраструктуры региона после 319 взрывов. Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.