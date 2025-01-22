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08:43, 22 января 2025Бывший СССР

В Николаеве заявили о повреждении административного здания

Госслужба Украины по ЧС: Повреждено административное здание в Николаеве
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Николаеве в результате ударов дронами было повреждено административное здание. Об этом сообщает в Telegram Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ЧС).

По информации ведомства, ночью на город была совершена атака с использованием беспилотников. В результате взрывов административное здание получило повреждения.

О здании какого ведомства идет речь, не уточняется.

Ранее глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении инфраструктуры региона после 319 взрывов. Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

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