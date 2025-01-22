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14:41, 22 января 2025Силовые структуры

В Подмосковье завели дело о хищении 47 миллионов рублей у проекта по развитию туризма

В Подмосковье похитили 47 млн руб., выделенных на нацпроект по развитию туризма
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kodans / Shutterstock / Fotodom

В Московской области возбудили уголовное дело по факту хищения почти 50 миллионов рублей, выделенных для реализации национального проекта по развитию туризма — «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Подмосковья.

По данным следствия, региональное министерство культуры и туризма заключило с коммерческой организацией контракт на предоставление субсидий из бюджета региона. Но в ходе проверки вскрылось хищение на сумму свыше 47 миллионов рублей путем изготовления поддельных документом и внесения недостоверных сведений в отчеты о расходах, направляемых в министерство.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

21 января в Московской области к 10 годам колонии за мошенническое хищение древесины и незаконную рубку приговорили заслуженного лесовода России — бывшего заместителя председателя комитета лесного хозяйства Московской области Александра Прокопченко.

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