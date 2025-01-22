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20:19, 22 января 2025Путешествия

В популярном у туристов российском регионе объявили экстренное предупреждение

В Адыгее объявили экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин в горах
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин объявили в Адыгее. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По данным ведомства, с 22 по 25 января в горах выше 1,5 тысячи метров популярного у туристов российского региона будет лавиноопасно.

В связи с этим спасатели призвали граждан не выходить в горы в снегопад и внимательно следить за изменением погоды.

Ранее в январе турист нашел боевую гранату во время прогулки в горах Краснодарского края. Необычную находку мужчина обнаружил в районе Гойтхского перевала.

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