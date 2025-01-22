Дубинский: Если Зеленский не пойдет на переговоры, фронт рухнет за 100 дней

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнет в течение 100 дней, если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на переговоры. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Дубинский прокомментировал сообщения о планах президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине в течение первых 100 дней пребывания в должности. «Если Зеленский не пойдет на переговоры — фронт рухнет как раз в течение 100 дней», — предрек политик.

Политик объяснил возможные последствия отказа Зеленского идти на переговоры критической нехваткой личного состава ВСУ и превосходством Вооруженных сил России. По его мнению, украинские власти существенно завышают реальную численность армии для оправдания запросов военной помощи у Запада.

Ранее Дубинский призвал приговорить Зеленского к пожизненному заключению за госизмену. Он подчеркнул, что украинский лидер отказывался от мирных соглашений, действуя против интересов граждан и страны.