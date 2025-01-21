Депутат Рады Дубинский призвал приговорить Зеленского к пожизненному заключению

Находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал приговорить президента Украины Владимира Зеленского к пожизненному заключению за госизмену. Об этом он написал в Telegram.

Дубинский прокомментировал интервью бывшего старшего директора по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) США Эрика Грина журналу Time. По его словам, по Украине изначально отсутствовал вопрос о возвращении территорий.

Депутат назвал материал Time готовым составом статьи о государственной измене Зеленского. Он подчеркнул, что украинский лидер отказывался от мирных соглашений, действуя против интересов граждан и страны. «В условиях военного положения — пожизненное», — добавил Дубинский.