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16:41, 21 января 2025Бывший СССР

Украинский депутат призвал приговорить Зеленского к пожизненному заключению

Депутат Рады Дубинский призвал приговорить Зеленского к пожизненному заключению
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал приговорить президента Украины Владимира Зеленского к пожизненному заключению за госизмену. Об этом он написал в Telegram.

Дубинский прокомментировал интервью бывшего старшего директора по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) США Эрика Грина журналу Time. По его словам, по Украине изначально отсутствовал вопрос о возвращении территорий.

Депутат назвал материал Time готовым составом статьи о государственной измене Зеленского. Он подчеркнул, что украинский лидер отказывался от мирных соглашений, действуя против интересов граждан и страны. «В условиях военного положения — пожизненное», — добавил Дубинский.

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