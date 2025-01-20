В Раде призвали Запад возбудить уголовное дело против Зеленского

Депутат Рады Дмитрук призвал страны Запада возбудить дело против Зеленского

Страны Запада должны возбудить уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского за его призывы «откручивать голову». Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук на своем YouTube-канале.

«На глазах демократического сообщества в Варшаве на пресс-конференции Владимир Зеленский посоветовал каждому, кто встретит политиков, которые занимаются выборами [и вопросом их проведения на Украине], открутить им голову», — подчеркнул политик.

Дмитрук призвал правоохранительные органы Украины, США, Великобритании и стран Европейского союза возбудить уголовное дело против Зеленского из-за публичных призывов к насилию. По мнению депутата, своими высказываниями политик нарушает Конституцию Украины и они являются нарушением прав человека и уголовным преступлением. Дмитрук также указал, что заявления Зеленского были распространены на его официальных ресурсах.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский сравнил Зеленского с Гитлером. По его словам, глава государства цинично лжет, называя причину непроведения выборов в невозможности соблюсти равные права на голосовании.