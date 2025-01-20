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18:39, 20 января 2025Бывший СССР

В Раде призвали Запад возбудить уголовное дело против Зеленского

Депутат Рады Дмитрук призвал страны Запада возбудить дело против Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Carl Court / Reuters

Страны Запада должны возбудить уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского за его призывы «откручивать голову». Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук на своем YouTube-канале.

«На глазах демократического сообщества в Варшаве на пресс-конференции Владимир Зеленский посоветовал каждому, кто встретит политиков, которые занимаются выборами [и вопросом их проведения на Украине], открутить им голову», — подчеркнул политик.

Дмитрук призвал правоохранительные органы Украины, США, Великобритании и стран Европейского союза возбудить уголовное дело против Зеленского из-за публичных призывов к насилию. По мнению депутата, своими высказываниями политик нарушает Конституцию Украины и они являются нарушением прав человека и уголовным преступлением. Дмитрук также указал, что заявления Зеленского были распространены на его официальных ресурсах.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский сравнил Зеленского с Гитлером. По его словам, глава государства цинично лжет, называя причину непроведения выборов в невозможности соблюсти равные права на голосовании.

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