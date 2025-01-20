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00:52, 20 января 2025Мир

В США заявили об отсутствии вопроса о возвращении территорий в целях США по Украине

Time: США никогда не ставили целью возвращение Украиной территорий
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

В целях США по Украине изначально отсутствовал вопрос о возвращении территорий, об этом заявил бывший старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) США Эрик Грин в интервью Time.

По его словам, Вашингтон сознательно не заявлял о территориальной целостности в вопросах поддержки Киева, поскольку Белый дом считал, что возврат всех территорий под контроль Украины невозможен даже при мощной поддержке Запада.

Кроме того, в списке из трех целей президента США Джо Байдена, установленных после начала специальной военной операции, не значилась победа Украины, а формулировка о поддержке «столько, сколько потребуется», была сознательно расплывчатой.

«Более важной целью было, чтобы Украина выжила как суверенная, демократическая страна, свободная для интеграции с Западом», — отметил Грин.

Другими целями Байдена было сохранение единства между США и союзниками и предотвращение прямого столкновения России и НАТО. В публикации отмечается, что в целом глава Белого дома за свою каденцию достиг этих целей. Грин подчеркнул, что это тот вид успеха, при котором «не испытывают восторга». Кроме того, нет ясности, чем завершится украинский конфликт.

Ранее газета New York Times писала, что Россия сохранит за собой освобожденные территории по условиям сделки с участием США. В публикации отмечается, что большинство чиновников администрации действующего президента США Джо Байдена и избранного президента страны Дональда Трампа в частном порядке признают, что Москва оставит за собой подконтрольные ей территории.

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