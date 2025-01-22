В Раде упрекнули Зеленского в незнании истории Украины

Депутат Рады Геращенко: Зеленский забыл, с каким праздником поздравил украинцев

Президент Владимир Зеленский в обращении в честь Дня соборности Украины забыл, с каким праздником поздравил украинцев. Об этом заявила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Зеленский несет бред об объединении Левобережной и Правобережной Украины. (...) Переписывать историю — любимое занятие Банковой (офиса президента Украины — прим. «Ленты.ру»)», — высказалась депутат.

Геращенко упрекнула Зеленского в незнании истории Украины периода Гражданской войны. Политик указала, что в Акте Злуки, которому посвящен праздник, речь шла не об объединении Левобережной и Правобережной Украины, а о слиянии Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). Депутат указала, что УНР включала в себя земли по обоим берегам Днепра.

Ранее Геращенко объяснила аресты генералов Вооруженных сил Украины началом охоты на ведьм. По ее словам, офис Зеленского хочет переложить на них ответственность за потери и провалы на фронте.